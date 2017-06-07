Екатеринбург, 7 июня, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Как пишет издание Е1.Ru, инцидент произошёл на улице Июльской. Пень посреди дороги торчал уже много лет. Весной 2017 года на этом участке велись ремонтные работы. Рабочие укладывали асфальт и заасфальтировали пень.

E1.ru Пень среди дороги

Торчащий из асфальта пень местные жители уже назвали памятником маразму. Фотографии широко разошлись на форумах и в социальных сетях.

Уже известно, что дорогу ремонтировали по указанию местного «Водоканала». В ведомстве признали ошибку рабочих и заверили, что в ближайшее время пень уберут.

Отметим, горожане уже бурно отреагировали на то, что из-за чьей-то ошибки в этом месте заново придётся класть асфальт, а значит, тратить бюджетные деньги.

Добавим, подобные курьёзные случаи происходят периодически в разных уголках страны, в том числе и на территории Свердловской области. В одном из городов региона пешеходная зебра упиралась прямо в ограждение проезжей части.