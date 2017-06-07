Ярославль, 7 июня, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Комитет по рекламе и наружной информации мэрии Ярославля отправил предписания предпринимателям с требованием поменять вывески в центральной части города. Не выполнившие его могут быть наказаны штрафом в размере до 20 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Ольга Мазанова Улица Кирова в Ярославле

Согласно приказу Министерства культуры от 17 декабря 2014 года, центральная часть города (в границах между Волжской, Которосльной набережными и улицей Собинова включительно) имеет как объект культурного наследия федерального значения свои регламенты хозяйственной деятельности. Там жестко прописано, какие должны быть вывески на организациях. Вывески должны представлять собой отдельно стоящие буквы, без подложки, выполненные из камня, дерева, металла или стекла. Их общая площадь не должна превышать 0,75 квадратных метра.

«У нас в историческом центре города зарегистрировано около 200 организаций. Мы в марте каждой направили письмо с требованием привести вывески в порядок. Половина организаций откликнулись и 50 из них получили разрешение на новые вывески. Сейчас составляем предписание, которое мы совместно с Министерством культуры РФ будем рассылать всем организациям. Они должны его исполнить в течение 5 дней. Иначе демонтаж незаконных вывесок и штраф», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Илья Кислинский.

Штрафы по статье 7.13 КоАП довольно внушительные — до 20 млн рублей, если памятник находится в зоне объекта Всемирного наследия, этот статус имеет исторический центр Ярославля.