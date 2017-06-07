Москва, 7 июня, 2017, 16:17 — ИА Регнум. Цены на нефть 7 июня остаются под давлением, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $49,75 (-0,7%). «Бочка» легкой нефти WTI стоит $47,87 (-0,6%).

Eric Kounce TexasRaiser Добыча нефти

«Вчерашний отчет от API по запасам нефти вышел неоднозначным: параметры для черного золота действительно снизились, зато выросли запасы бензина и дистиллятов. Получается, что пока американцы не начали путешествовать на автомобилях — нефтяники ставят именно на сезонный всплеск спроса, но он пока откладывается», — пояснила эксперт.

«7 июня вечером выйдут обновленные данные от Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. После того, как сырьевой рынок получил от ОПЕК всю необходимую информацию на долгосрочную перспективу, участники торгов сосредоточились на еженедельных данных», — сказала Бодрова.

По ее мнению, «особенного внимания будут заслуживать параметры экспорта нефти, потому что все остальное уже формально учтено в котировках».

«Если рынок не найдет новых поводов для движения, баррель Brent закрепится в диапазоне $49,50−52,00», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 7 июня цены на нефть стабилизировались после существенного скачка по итогам предыдущей сессии. Стоимость на нефть Brent опустилась на $0,03 (0,06%) — до $50,09 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на $0,05 (0,1%) — до $48,14 за баррель.

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