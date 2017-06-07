Калининград, 7 июня, 2017, 16:34 — ИА Регнум. Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас ушел от ответа на вопрос, кого — Россию или НАТО — он призвал отказаться от роста военного присутствия в Балтийском регионе. Выступление экс-посла Литвы в США (с 2001 года), а затем Великобритании с 2006 года) прозвучало в Калининграде сегодня, 7 июня, во время VII форума регионов-партнеров, где приняли участие представители Германии, Австрии, Швеции, Нидерландов, Бельгии, Польши, Литвы, Латвии.

Gov39.ru Посол Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас в Калининграде

«Политическое внимание и выделяемые финансовые ресурсы делают Калининградскую область привилегированным регионом для сотрудничества между ЕС и РФ, — сказал Ушацкас. — Здесь у нас как у соседей много общих интересов, которые мы можем реализовать только на основе взаимного уважения и сотрудничества. И при отказе от увеличения военного присутствия и наращивания напряженности в регионе».

На уточняющий вопрос журналистов о том, имел ли посол в виду весь Балтийский регион или только Калининградскую область, Ушацкас произнёс: «Я сказал то, что я сказал».

Также посол Евросоюза в России дополнил, что снижение военной напряжённости является «не условием, а ключом для улучшения отношений».

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов, открывая форум, сказал, что «мы, в калининградском приграничье, стремимся создать между собой атмосферу добрососедства, взаимопонимания». «Практически все районы Калининградской области имеют соглашения о сотрудничестве с зарубежными муниципалитетами», — уточнил глава региона.