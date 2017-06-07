Багдад, 7 июня, 2017, 16:09 — ИА Регнум. В Ираке местные военные пытают и унижают подозреваемых в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы добиться от них признания. Подтверждающие это видеозаписи, оказавшиеся в распоряжении RT, опубликованы на сайте телеканала.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил

«На приведенных кадрах военнослужащие издеваются над двумя братьями, — говорится в сообщении. — По неподтвержденной информации, люди в форме — представители элитного иракского подразделения, поддерживаемого США».

При этом США и другие страны коалиции продолжают сотрудничать с данными иракскими подразделениями, сообщает телеканал.

Отмечается, что военные подозревали молодых людей, скончавшихся от пыток, в работе на группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, по данным пограничной службы Ирака, погибшие братья не состояли в террористической группировке и являлись мирными жителям.