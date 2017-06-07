Москва, 7 июня, 2017, 16:08 — ИА Регнум. Рубль 7 июня не определился с единым направлением движения в парах с иностранными валютами, но это хоть какое-то движение по сравнению с предыдущими скучными сессиями, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

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Наблюдаемые колебания, по ее мнению, «связаны, отчасти, с проведенным Минфином аукционом по размещению ОФЗ-ПД серии 26 222 на сумму в 20 млрд рублей. Спрос при этом составил 47 млрд рублей — конъюнктура вполне удачная, момент выбран оптимальный».

«Кроме того, сегодня Минфин РФ начал покупки валюты на внутреннем рынке объемами выше предыдущих. Особенного влияния на поведение рубля это оказать не должно, но на «мелком» рынке может быть все, что угодно», — отметила эксперт.

«До конца сегодняшнего дня доллар останется в привычном рынку «боковике» 56,30−56,85 рубля, но уже 8 июня рублевые пары с большой долей вероятности попадут в полосу общей турбулентности», — считает Бодрова.

«Пара евро/рубль обязательно будет реагировать на поведение евро/доллара на фоне итогов заседания ЕЦБ, участники торгов будут следить за настроениями по USD, когда экс-глава ФБР США г-н Коми начнет давать показания, которые могут касаться Дональда Трампа», — полагает эксперт.

Добавим, доллар США 8 июня стоит 56,65 рубля (+0,2%). Евро торгуется по 63,53 рубля (-0,4%). Официальные курсы ЦБ РФ на 8 июня составляют 56,58 рубля за американский доллар и 63,71 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 9 и 7 копеек соответственно.

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