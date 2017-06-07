Краснодар, 7 июня, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Новая взлётно-посадочная полоса в международном аэропорту Краснодара прошла своеобразное тестирование. Перед открытием ВПП сотрудники воздушной гавани устроили забег, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе группы компаний «Базэл Аэро» 7 июня.

transstroy.ru Взлетно-посадочная полоса и сеть рулежных дорожек аэропорта Краснодара

Дистанцию длиной 500 м пробежали около 500 сотрудников краснодарского аэропорта — агенты по регистрации, инспекторы по досмотру, сотрудники аэродромной службы, административный персонал. Затем на полосе «нарисовали» фигуру самолёта, в которую выстроились сами сотрудники воздушной гавани.

Basel.aero Фигура «Самолёт»

Как сообщало ИА REGNUM, открытия новой взлётно-посадочной полосы гости и жители Краснодара ждут уже почти четыре года. Ремонт ВПП начался ещё в 2013 году, однако из-за несогласованности в действиях заказчика и подрядчика работы проводятся с сильным отставанием от графика. Все работы по проекту должны были быть завершены ещё в декабре 2014 года. Но, к середине июня 2015 года общая готовность объекта составляла 79%.

В апреле 2015 года в ходе визита в Краснодарский край министр транспорта РФ Максим Соколов подверг резкой критике работу компании «Трансстрой», которая выступает в качестве подрядчика. По данным Минтранса, компания сорвала сроки ввода обновленной полосы в эксплуатацию более чем на два года и постоянно переносит дату завершения реконструкции. После этого по поручению губернатора краевым департаментом транспорта была разработана дорожная карта с пошаговым расписанием этапов реконструкции.

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Длина новой взлетно-посадочной полосы составляет 3 тыс. м, ширина — 60 м. Сейчас аэропорт обслуживает девять взлетно-посадочных операций в час. С введением в работу новой полосы их количество увеличится. Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать аэропорту воздушные суда большего размера, что, в свою очередь, позволит расширить географию полетов. На сегодняшний день аэропорт Краснодар обслуживает более 30 авиакомпаний по 51 направлению, 24 из которых — международные. Только за последний месяц из аэропорта Краснодар открылось около 10 авиарейсов, в их числе — международные: Бейрут, Даламан, Кишинев, Салоники и Стамбул.

За четыре месяца 2017 года международный аэропорт Краснодар обслужил более 922 тыс. человек (на 14% больше, чем за аналогичный период 2016 года). Количество пассажиров на внутренних направлениях выросло на 10% и составило около 805 тыс. человек, на международных — более 117 тыс. (+47%).