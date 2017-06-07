Лондон, 7 июня, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Оригинальный сериал шел на британском канале E4 с 2009 по 2013 год, он рассказывал про группу малолетних преступников, у которых появились сверхъестественные силы после того, как они попали под таинственный электрический шторм.

Заставка сериала «Отбросы» (Misfits), Великобритания 2009 — 2013 гг

Новый сценарий написала Диана Раггиро (iZombie, «Вероника Марс»). Она выступит в качестве шоураннера и исполнительного продюсера вместе с Джошем Шварцем и Стефани Саваж («Сплетница», «Одинокие сердца»).

Также в проекте примут участие создатель оригинального сериала Ховард Оверман и его продюсер Мюррей Фергюсон из компании Clerkenwell Films. Режиссером пилотной серии станет Виктория Махони («Анатомия страсти»).

Главные роли в сериале сыгрют Эшли Латроп («Сирены»), Тре Холл («Десять дней в долине»), Элли Макдональд («Тёмное дитя») и Джейк Каннавейл, известный по сериалу «Сестра Джеки».

С 2009 по 2013 год было выпущено пять сезонов «Отбросов», некоторые его актеры впоследствии приняли участие в съемках различных сериалов, например, Иван Реон исполнил роль Рамси Болтона в «Игре престолов».