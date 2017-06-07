Киев, 7 июня, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» остается на первом месте по посещаемости на Украине, несмотря на официальный запрет ресурса, свидетельствуют данные от 1 июня SimilarWeb.

Ru.m.wikipedia.org Эмблема «ВКонтакте»

Согласно данным SimilarWeb, в рейтинге сайтов на Украине лидирует социальная сеть «ВКонтакте». Другой заблокированный ресурс, социальная сеть «Одноклассники», находится на четвёртой позиции, как и прежде.

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Отмечается, что при этом трафик с Украины снизился. Так, «ВКонтакте» потерял 15,37% трафика, «Одноклассники» — 17,62%. Сайты Yandex.ua и Mail.Ru опустились на одну строчку в рейтинге, оказавшись на 6-й и 8-й позиции соответственно.

Напомним, с 16 мая на Украине законодательно запрещены такие российские интернет-ресурсы, как «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса» и Mail.Ru, а также бухгалтерская информационная система 1С и ряд других ресурсов.

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