Ярославль, 7 июня, 2017, 15:55 — ИА Регнум. В Общественную палату Российской Федерации выбран еще один представитель Ярославской области — Елена Мильто. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной общественной палате.

Елена Мильто

Общественная палата РФ формируется в три этапа. Первых 40 человек назначает президент страны, 85 — выбираются Общественными палатами региона. На втором этапе в Общественную палату России избрали ректора ЯрГУ Александра Русакова. А третью часть состава выбирают из числа представителей НКО уже назначенные члены палаты РФ. И в числе 43 новых членов Общественной палаты России — представитель Ярославской общественной палаты Елена Мильто.

В составе федеральной палаты Елена будет заниматься направлением «Развитие предпринимательства и реального сектора экономики. Елена Мильто родилась в посёлке Октябрь Некоузского района, закончила факультет психологии ЯрГУ. С 2003 года работает в Союзе молодых предпринимателей и является членом общественной палаты региона.

«Для Ярославской области очень почетно иметь двух представителей в Общественной палате РФ. В начале двухтысячных там был ректор медакадемии Юрий Новиков, затем долгое время ярославцев в федеральной палате не было, потом в нее несколько раз избирался Александр Русаков и вот сразу два представителя нашего региона вошли в Общественную палату РФ,» — сказал корреспонденту ИА REGNUM консультант департамента общественных связей правительства Ярославской области Вадим Волочаев.