Калуга, 7 июня, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Депутаты городской думы Калуги сегодня, 7 июня, на внеочередном заседании парламента внесли изменения в ведомственную структуру расходов городского бюджета на 2017 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Пресс-служба городской думы Калуги На заседании

Депутатами внесены изменения в ведомственную структуру расходов бюджета Калуги за счет межбюджетных трансфертов по управлению социальной защиты города Калуги в сумме 85,6 млн рублей. Средства предназначены для выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка.

Также выделено 357,5 тысяч рублей на установку дополнительных светильников в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств №7» и установку видеонаблюдения в «Доме музыки».

В «Часе контроля» депутаты заслушали информацию о ходе реализации инвестиционного проекта «Городской рынок с сезонной фермерской ярмаркой» по улице Грабцевское шоссе, 4б, в частности, строительства второй очереди. Объем инвестиций составил 4,7 млрд рублей.

Как пояснил начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги Алексей Дулишкович, в настоящее время рынок «Калуга» имеет статус ярмарки. Комплекс предусматривает размещение внутри здания более 100 торговых мест и вещевой рынок на улице на 500 мест. На постоянной основе проводятся ярмарки калужских сельхозпроизводителей и областной смотр-конкурс «Покупай калужское». По словам директора рынка, ежедневно его посещают 1200−1300 калужан.

Между тем, у депутатов возникли вопросы к инвестору по поводу обустройства комфортного и безопасного подъезда к рынку «Калуга» общественного и личного транспорта, парковочного пространства, строительства крытого помещения для вещевой торговли. Вопрос находится на контроле у парламентариев.

Заместитель председателя городской думы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Павлов проинформировал собравшихся о включениидепутата Людмилы Сусовой в состав фракции «Единая Россия» на основе её личного заявления.