Казань, 7 июня, 2017, 16:34 — ИА Регнум.

Гости Казани, которые планируют посетить матчи Кубка конфедераций FIFA 2017, начнут массово заселять отели с 10 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, загрузка номерного фонда на период спортивных мероприятий составит около 70%.

Blogsochi.ru Кубок конфедераций FIFA 2017

Сегодня, 7 июня, мэр города Ильсур Метшин посетил несколько отелей из числа попавших в список контролируемых зон, где на время прохождения мероприятий будут действовать усиленные меры безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в перечне указаны пять казанских отелей. В их числе — DoubleTree by Hilton City Center Kazan, Park Inn by Radisson Kazan, Mirage Hotel, Bilyar Palace Hotel и Ramada Kazan City Center. Известно, что в них также будут проживать команды-участницы матчей.

Доступ граждан в контролируемые зоны, начиная с 1 июня и по 12 июля, будет происходить только после проведения досмотра. Границы таких зон правообладатели зданий и участков должны отметить на местности хорошо видимыми знаками или надписями.

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Номерной фонд гостиницы «Park Inn by Radisson» составляет 274 места. Заселять его будут раньше всех — 10 июня. В отеле «Ramada Kazan», который рассчитан на 157 номеров, ожидают массовый заезд гостей 14 июня. В отеле «DoubleTree by Hilton», где всего 93 номера, заезд гостей запланирован на 22 июня.

Посетив все эти отели, мэр Казани поручил привести в порядок фасады ближайших к ним домов и очистить от мусора прилегающие территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Казани на сегодня с учётом хостелов работают 179 отелей общей вместимостью 7,3 тыс. номеров, в которых могут разместить 16 тыс. 600 человек.

Матчи Кубка в четырёх городах России пройдут с 17 июня по 2 июля, но в Казани первая игра запланирована на 18 июня. В ней сойдутся команды Португалии и Мексики. Следующий матч намечен на 22 июня: Германия — Чили, а 24 июня российская команда сразится с мексиканской. Полуфинал Кубка Конфедераций также пройдёт в Казани — 28 июня.