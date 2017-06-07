Балтимор, США, 7 июня, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Американские ученые заявили о том, что практически все красные карлики вырабатывают большое число малых вспышек, которые способны уничтожить атмосферу и жизнь на планетах, вращающихся вокруг них. Об этом сообщает NASA.

NASA/Walt Feime Красный карлик

По словам ученых, существует несколько десятков планет, условия на которых схожи с земными. Некоторые из них вращаются вокруг так называемых красных карликов — относительно холодных звезд, испускающих довольно мало света. Эти звезды живут очень долго, что оставляет много времени для зарождения жизни. Одновременно с этим некоторые из них вырабатывают множество вспышек, которые могут уничтожить потенциальную жизнь на планетах, вращающихся вокруг них.

Ученые проанализировали данные, собранные телескопом GALEX во время его работы на орбите с 2003 по 2012 год. Их задача состояла в том, чтобы определить, как часто подобные вспышки происходят на поверхности красных карликов.

Исследователи обнаружили в общей сложности несколько сотен вспышек на поверхности нескольких десятков красных карликов. Сила и продолжительность этих вспышек варьировались в очень широких пределах.

По словам ученых, они открыли как сверхмощные выбросы, так и относительно слабые вспышки, сопоставимые по силе с теми, которые каждый день происходят на поверхности Солнца.

Даже относительно слабые вспышки, как объясняют ученые, будут уничтожать озоновый слой этих планет, разрушать их атмосферу и проникать к самой поверхности. В результате этих процессов вероятность зарождения жизни там оказывается крайне малой.