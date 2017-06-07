Нейпьидо, 7 июня, 2017, 15:43 — ИА Регнум. В Андамандском море найдены обломки военного самолета, на борту которого находилось не менее 116 человек, сообщает агентство France Presse.

TechnoAyan Андаманское море

Эта информация уточняется. По данным агентства, самолет летел из города Мьей в южной части Мьянмы в Янгон.

Он пропал с с радаров над Андамандским морем. В момент крушения самолет был примерно в 20 милях к западу от города Тавой, заявил глава армии Мьянмы.

По данным агентства, борт перевозил членов семей военнослужащих, дислоцированных на юге страны. Пока новой информации о самолете нет.

Всего на борту разбившегося самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.