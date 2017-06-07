Саратов, 7 июня, 2017, 16:13 — ИА Регнум. В Сочи на соревнованиях IRONSTAR 113 SOCHI на дистанции плавание (1,93 км) выступил настоятель саратовского храма во имя преподобного Сергия Радонежского священник Александр Чеботарев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Саратовской епархии, он выступал в команде от Саратова.

Пресс-служба Саратовской епархии Настоятель саратовского храма во имя преподобного Сергия Радонежского священник Александр Чеботарев

«Соревнования нужны, прежде всего, для самого человека, — поделился впечатлениями отец Александр. — Господь создал людей с огромным потенциалом: в духовном плане — стать совершенными, но у человека также есть возможность совершенствоваться и физически. Мы молимся Богу о здравии, но правильно также вступать с Господом в соработничество — самим прикладывать усилия в укреплении своего здоровья и воли»

Священник совершил заплыв на 1,93 км в Имеретинской бухте. Всего же в соревнованиях приняли участие свыше тысячи человек. В общекомандном зачете из 70 возможных Саратов занял 20 место.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Саратов был представлен на IRONSTAR самым полновесным составом за всю его историю: на старт в различных гонках вышло 15 человек. Соревнования IRONSTAR 113 SOCHI 2017 проходят на «полужелезной» дистанции: плавание — 1,93 км, велогонка — 90 км, бег — 21,1 км.

По оценкам специалистов, «полужелезная» дистанция в триатлоне — настоящее испытание для спортсменов-любителей. Плавательный этап проходит в яхтенной марине Имеретинской бухты, надежно защищенной от волн и течений двумя молами. Гидрокостюмы разрешены, если температура воды не превышает 24,6 градуса.