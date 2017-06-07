Переславль-Залесский, Ярославская область, 7 июня, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Стать графом или графиней в Ярославской области теперь сможет любой желающий. С 12 июля в старинном русском городе Переславле-Залесском стартует пятидневный фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации воздухоплавания Ярославской области.

Оргкомитет фестиваля «Золотое кольцо России» Фестиваль воздухоплавателей в Переславле

В рамках фестиваля запланированы демонстрационные полеты тепловых аэростатов над городами Переславлем-Залесским и Ростовом Великим. По традиции, заложенной еще в XVIII веке, всем людям, впервые поднявшимся на тепловом аэростате, присваиваются новые благородные титулы по месту старта или приземления. С каждым годом на Ярославской земле растет число графов и графинь, князей и княгинь. А за мужество, проявленное во время полета, пассажиру вручается диплом воздухоплавателя за личной подписью пилота воздушного судна.

Фестиваль воздухоплавателей проводится на Ярославской земле с 2002 года и за это время стал одним из ярких туристских мероприятий летнего сезона. Ежегодно фестиваль посещают свыше 10 000 гостей. В фестивале принимают участие пилоты-воздухоплаватели из различных регионов России, Польши, Германии.

В рамках фестиваля среди пилотов будут разыграны Кубок Золотого кольца и Орден Александра Невского. Эти символичные награды достанутся пилотам, показавшим за время фестиваля наилучшие результаты. Кубок Золотого кольца посвящен 50-летнему Юбилею известного туристского маршрута, а орден Александра Невского по воздухоплавательному спорту — уже традиционная награда для пилотов в рамках фестиваля.

Гостей фестиваля ждут увлекательные воздушные экскурсии над городами Переславле-Залесским и Ростовом Великим, где с высоты птичьего полета открывается красота русской провинции.