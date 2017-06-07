Москва, 7 июня, 2017, 15:35 — ИА Регнум. «Подобные действия получают реакцию, основанную на принципе взаимности, как правило», — сказал представитель Кремля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

При этом Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин лично определит, какие именно это будут ответные меры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 мая Европейский парламент (ЕП) принял решение о введении безвизового режима между ЕС и Украиной. На фоне этого в Киеве вновь подняли вопрос об ограничении свободного перемещения граждан между РФ и Украиной. Так, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что вопрос о визовом режиме с РФ «перезрел».

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