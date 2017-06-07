Москва, 7 июня, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон, вводящий уголовную ответственность за пропаганду суицида среди несовершеннолетних в интернете. Документ опубликован 7 июня на официальном портале правовой информации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Iнтернет

Закон предусматривает изменения для Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. В них вводятся новые статьи 110.1 и 110.2 о склонении или содействии суициду и организации деятельности, сопряженной с побуждением к суициду. Максимальное наказание за такие преступления составит шесть лет лишения свободы.

Так, организатору деятельности, связанной с побуждением к суициду путем распространения информации о его способах и призывами к самоубийству грозит до четырех лет лишения свободы. В случае, если такое деяние сопряжено с публичным выступлением, использованием СМИ или интернета, срок наказания возрастает до шести лет.

За склонение к суициду путем уговоров, обмана, подкупа грозит до двух лет лишения свободы. Содействие совершению самоубийства, включая советы и предоставление сведений, наказывается сроком до трех лет. Если же к суициду побужден несовершеннолетний или беременная женщина, наказание ужесточено до шести лет.

За склонение несовершеннолетнего к совершению действий, представляющих опасность для его жизни, грозит штраф. Максимальная сумма — 100 тыс. рублей.

Документ был принят Государственной думой 26 мая 2017 года. Совет Федерации одобрил новый закон 31 мая 2017 года.

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