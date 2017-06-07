Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 июня приняли изменения в Генеральный план города, передает корреспондент ИА REGNUM. Причем, наиболее проблемные моменты, которые на стадии обсуждения критиковали гражданские активисты и оппозиционные депутаты, остались без изменений.

Владислав Краев ИА REGNUM Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Так, в Красногвардейском районе рекреационная зона парка Малиновка, за сохранение которой долго боролись местные жители, была переведена в зону общественно-деловой застройки.

Несколько лет назад единоросс Виталий Милонов, будучи депутатом Заксобрания Петербурга, предложил передать часть территории парка в 2,1 га под строительство храмового комплекса Святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Местные жители долгое время протестовали, в результате, их поддержал губернатор Георгий Полтавченко, выступивший за сохранение в Малиновке зоны зеленых насаждений, так как православная церковь рядом уже имеется, а зеленой зоны нет. Затем, в сентябре 2015 года, Смольный отменил постановление правительства о возведении в Малиновке религиозного объекта, датированное еще 2011 годом.

Теперь же парк причислили к зоне общественно-деловой застройки. Такую поправку предложили единороссы Юрий Бочков, Александр Ходосок и Андрей Анохин.

«Это прогиб перед церковью беспощадный, но бессмысленный. Потому что строить там все равно ничего нельзя», — заявил «яблочник» Борис Вишневский. Он напомнил, что в этом месте установлена предельная высота новых сооружений в 5 метров, причем правила застройки утверждает исполнительная власть, и большинство Заксобрания не сможет их изменить.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что его позиция в отношении парка Малиновка и строительства там храма не поменялась. «Там не будет застройки», — подчеркнул чиновник. Он добавил, что в Смольном работают законопослушные граждане, поэтому решение закона Санкт-Петербурга о Генеральном плане они будут выполнять. «Хотя позиция правительства Петербурга и отличалась от позиции ЗакСа. <…> Губернатор выступает за сохранения нашего историко-культурного наследия, за развитие рекреационных зон», — сказал Албин.

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Большинство Заксобрания отклонило почти все поправки оппозиционных депутатов, причем в некоторых случаях это привело к формированию неожиданных союзов. «Яблочник» Борис Вишневский предложил убрать из Генплана участок трассы М7, который проходит по Удельному парку. Однако вице-губернатор Игорь Албин отметил, что дорога может пройти и под землей, в тоннеле.

«Под стенограмму: депутат Анохин поддерживает поправку Вишневского по Удельному парку», — объявил с места единоросс Андрей Анохин. Но его коллеги по партии все же поправку заблокировали. Через некоторое время спикер Вячеслав Макаров отвлекся от заседания, чтобы сделать замечание Вишневскому и Анохину, которые, очевидно, бросились в объятья друг другу.

«Братание и фотографирование потом!» — воскликнул спикер, призвав парламентариев занять свои места и вернуться к работе.

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Несмотря на неожиданного союзника в лице единоросса Анохина, Вишневскому не удалось убедить коллег в необходимости, например, вернуть два участка Парка 300-летия Петербурга из деловой в рекреационную зону, чтобы исключить возможность их застройки, а также перенести проектирование Восточного скоростного диаметра на год вперед, до следующих поправок в Генплан, пока не будут сняты все конфликтные вопросы с местными жителями.

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Игорь Албин позднее поблагодарил депутатов за «столь творческий подход» к поправкам, подчеркнув, что чиновники и парламент опережающими темпами формируют транспортный каркас Петербурга.

«Мы много дискутировали, много спорили, провели общественные слушания, заседания комиссий. Умный город начинается с умного транспорта, а умный транспорт возможен только при развитой улично-дорожной сети, при наличии магистралей непрерывного движения и грамотного дорожного управления», — заявил Албин.

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