Москва, 7 июня, 2017, 15:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин осудил теракты в Тегеране и выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани в связи с гибелью людей, говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Траурная свеча

Глава государства осудил эти преступления и выразил готовность российской стороны к дальнейшим совместным действиям с Ираном в борьбе с силами террора.

Также он передал слова сочувствия и поддержки семьям погибших, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, 7 июня в Тегеране произошла серия террористических атак. Около 10:30 по местному времени (09:00 мск) на территорию парламента ворвались четыре вооруженных боевика, они открыли стрельбу по охранникам.

В мавзолее имама Хомейни, который находится в 40 км к югу от Тегерана, также произошло нападение. Боевики проникли в мавзолей и начали стрелять.

По последним данным, жертвами терактов стали 12 человек, еще 39 получили ранения.