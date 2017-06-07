Москва, 7 июня, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Правительство России поддержало инициативу Минтроя выделить субсидии из средств экологического сбора тем субъектам РФ, которые перейдут на новую систему по обращению с ТКО до конца 2017. Об этом заявил замглавы Минстроя России Андрей Чибис на Всероссийском съезде операторов и специалистов в сфере обращения с отходами, сообщили в Минстрое РФ.

Ludovic Péron Сортировка мусора

По его словам, законопроект, предполагающий ввести льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг для граждан, сортирующих отходы, может быть принят в осеннюю сессию Государственной думы РФ.

«Мы намерены поощрять те субъекты, которые переходят на новую систему с опережением графика, и строго контролировать ход реформы в остальных регионах. Ещё одна поощрительная мера касается населения — льготы при оплате коммунальных услуг тем, кто будет сортировать мусор», — уточнил Чибис.

Ещё одна поощрительная мера касается населения — льготы при оплате коммунальных услуг тем, кто будет сортировать мусор.

«задача — завершить эту работу в кратчайшие сроки, первые шаги в этом направлении уже сделаны», — отметил заммминистра.

В 82 субъектах РФ разработаны территориальные схемы, в 45 утверждены региональные программы обращения с отходами. Ряд регионов, в числе которых Ивановская, Челябинская и Астраханская области, Камчатский, Ставропольский, Краснодарский край уже выбрали регионального оператора в сфере обращения с отходами.

Как сообщает ИА REGNUM, ежегодно в России образуется примерно 7 млрд тонн отходов промышленного и бытового происхождения, причем из них вторично используется примерно 2 млрд тонн, в основном промышленных. Наибольшую проблему представляют собой муниципальные твердые бытовые отходы (ТБО), которые практически не перерабатываются в России.

По данным Росприроднадзора, практически весь объем твердых бытовых отходов не перерабатывается, а захоранивается. Такая система ведет к загрязнению окружающей среды, и, как следствие, — снижению уровня жизни.