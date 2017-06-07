Киев, 7 июня, 2017, 15:33 — ИА Регнум. По его словам, 50% выделяемой суммы будет предоставлено Фондом по уменьшению опасности стихийных бедствий и Австрийским агентством развития (ADA).

Mil.ru Разминирование

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Напомним, действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц прибыл 7 июня в Киев, где будет находиться 7−8 июня с рабочим визитом.

Напомним, ранее на разминирование территорий Донбасса $350 тыс. выделила Канада, а также еще $3,5 млн на утилизацию взрывоопасных предметов. Помимо этого, $900 тыс. планировал выделить Госдепартамент США для разминирования территорий Донбасса.

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