Ярославль, 7 июня, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Ярославле отремонтируют фасад здания правительства Ярославской области, соответствующий аукцион объявил департамент госзаказа региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Начальная цена аукциона составляет 7,9 млн рублей.

Правительство Ярославской области

Исходя из документации, планируется очистить фасад здания пескоструйным аппаратом, произвести обеспыливание поверхности и обработать ее гидрофобизатором. Часть известняковой плитки на фасаде будет заменена на новую. Заменят также декоративные элементы на фасаде, однако какие именно, не уточняется. Сейчас фасад украшает советская символика.

Заменят и почистят гранитную плитку на цоколе. Также будет отремонтирован вход. Внутри здания, на постах № 1 и 2 ступени и пол вымостят гранитной плиткой. Подлежат замене перегородки и двери на входе в здание.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в центре Ярославля планируется в этом году существенно благоустроить зону объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в состав этих работ входят и фасады зданий. Всего на эти цели правительство Москвы выделило Ярославской области 0,6 млрд рублей.