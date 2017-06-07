Оренбург, 7 июня, 2017, 15:25 — ИА Регнум. «Это не от большого ума. Инициаторы, думаю, хотят помаячить. Скоро выборы президента РФ. Если это PR-ход, то он глупейший», — сказал эксперт и не исключил, что целью шумихи вокруг гимна может стать привлечение на свою сторону определенной категории электората.

Николай II на прогулке

Вместе с тем Булат Калмантаев выразил мнение, что одобрения в Госдуме предложение ЛДПР не получит: «В Конституции написано, что у нас светское государство, тогда давайте отменять Конституцию сначала!»

Против замены гимна выступила и доктор исторических наук, профессор, заведующая кафедрой истории Отечества и социально-политических теорий Оренбургского государственного педагогического университета Александра Иванова.

«В год столетия революции я бы этого не делала. Путин говорит о сплочении нации, а законопроект породит всевозможные дебаты, разные точки зрения. Я думаю, не стоит этого делать. Это не первая необходимость», — отметила Александра Иванова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Профессор также выразила сомнение в том, что в случае замены новый гимн сможет решить задачу, которую, по мнению инициаторов законопроекта, не смог решить действующий гимн.

«Народ сплачивают не этим. Должна быть какая-то общая идеология. А это можно писать и переписывать. Я противник того, что делается!» — резюмировала она.

У депутата Заксобрания Оренбургской области Татьяны Шукуровой новость о законопроекте ЛДПР вызвала громкий смех:

«Я слышала председателя партии по поводу «Муму», «Горе от ума» выступление, где он литераторам, кинематографистам предлагал переделать и осовременить классические сюжеты. Поэтому нисколько меня это (инициатива депутатов ЛДПР о замене гимна — ИА REGNUM) не удивляет».

Оренбургский парламентарий также подчеркнула, что уважает свою историю, ей нравится текст и торжественная музыка «Боже, Царя храни!». Но это история, и этот гимн был актуален в свое время.

«У нас нет царя, иное государственное устройство. Считаю, что надо как во всем мире вести традицию, чтобы слова гимна пели все участники на мероприятиях. Это я бы поддержала. А возвращаться к царским временам — не очень мудро. Мы все-таки живем в современной России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты фракции ЛДПР во главе с Михаилом Дегтяревым внесли в Госдуму законопроект, где предлагают утвердить новый гимн «Боже, Царя храни!». Авторы инициативы считают, что действующий государственный гимн не смог стать символом, объединяющим большинство граждан России.