Москва, 7 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Россия открыла безвизовый въезд для иностранных граждан, которые имеют паспорт болельщика (FAN ID), говорится в сообщении на сайте Минкомсвязи.

Minsvyaz.ru Fan-id

Владельцы паспорта болельщика могут въехать в Россию без визы за десять дней до начала матчей Кубка конфедераций FIFA. Выехать необходимо в течение десяти дней после окончания турнира.

Именной паспорт болельщика оформляется для всех зрителей турнира, которые приобрели билеты на матчи. Подать заявку на его оформление можно на сайте fan-id.ru.

К настоящему моменту заявки на FAN ID подали граждане более 100 стран мира.

В Минкомсвязи напомнили, что граждане РФ также должны оформить паспорта болельщиков.

Напомним, с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани пройдут матчи Кубка конфедераций. Открытие и финальный матч примет Санкт-Петербург.