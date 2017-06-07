Берлин, 7 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Спрос на автомобили с дизельными двигателями в Германии продолжает падать, подобный вывод эксперты делают на основе исследований статистических данных и опросов продавцов автомобилей, сообщает 7 июня Deutsche Welle.

АЗС. Дизель

Согласно статистическим данным, процент автомобилей с дизельными двигателями среди впервые зарегистрированных в мае 2017 года составил всего 40,4%, это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, при этом, продажи на авторынке Германии в мае 2017-го выросли примерно на 13%.

Издание пишет, что от дизелей отказываются не только частные автовладельцы, но и компании, покупающие автомобили в собственный корпоративный парк. Руководитель Центра автомобильных исследований (CAR) при Университете Дуйсбурга-Эссена профессор Фердинанд Дуденхёффер опубликовал 5 июня весьма показательную информацию

Согласно его данным, за первые четыре месяца 2015 года доля машин с дизельными моторами в автомобильных закупках компаний составила 75,8%. За аналогичный период 2016 года этот показатель уже был равен 72,8%. А в 2017 году он снизился до 68,4%. Эксперт пришел к выводу — немецкие компании постепенно начинают искать альтернативы дизелю.

«Хотя две трети новых корпоративных автомобилей все еще оснащены дизельными двигателями, понижающий тренд трудно не заметить», — сказал профессор Дуденхёффер.

«Deutsche Welle» также сообщает, что согласно исследованию, проведенному институтом DAT (Deutsche Automobil Treuhand), который занимается изучением вторичного рынка автомобилей, 58% продавцов подержанных авто признаются в том, что дизельные автомобили они сейчас вынуждены продавать с более высокими скидками.

По мнению издания, одной из причин падения спроса являются будущие запреты въезда дизельных автомобилей в немецкие города. Такой запрет уже был введен Штутгартом в феврале 2017 года, некоторые города также подумывают о том, чтобы ввести подобный запрет.

«Deutsche Welle» напоминает, что первопричиной падения спроса на дизельные автомобили стал скандал, разразившийся вокруг концерна Volkswagen в сентябре 2015 года. Выяснилось, что компания оснащала свои дизельные автомобили ПО, которое занижало показатели вредных выбросов при прохождении экоконтроля.