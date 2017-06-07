Дамаск, 7 июня, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Силы ливанской «Хезболлы» и Ирана, представители которых входят в оперативный штаб союзников Сирии, в случае необходимости могут нанести ответный удар по позициям США в арабской республике. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв на Ближнем востоке

«Кровь сирийских сынов, сирийской арабской армии и ее союзников не стоит дешево, — говорится в заявлении. — И способность ударить по их (США) позициям в Сирии и окрестностях имеется в тот же час, когда потребуют условия, учитывая наличие ракетных и различных военных установок».

В штабе союзников Сирии добавили, что удар коалиции во главе с США по отряду сирийской армии является «трусливой агрессией».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коалиция во главе с США нанесла авиаудар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе, состоявшим из 60 бойцов при артиллерии и ПВО. Отряд находился в районе КПП Ат-Танф вблизи сирийско-иракской границы.

Читайте также: МИД РФ назвал удар коалиции США в Сирии нарушением международного права

Читайте также: США готовят новые инсценировки в Сирии — Нарышкин