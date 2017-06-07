Калуга, 7 июня, 2017, 15:54 — ИА Регнум. В Калуге разыскивают неизвестного, который 13 апреля 2017 года в подъезде одного из жилых домов по улице Ф. Энгельса напал на первоклассницу и удерживал ее. Ребенок заплакал, после чего нападавший отпустил девочку и скрылся. Как заявила 7 июня корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, по факту нападения на ребенка возбуждено уголовное дело по статье «покушение на действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

Фото фрагмента видеозаписи предоставлено следственным управлением СКР по Калужской области для ИА REGNUM Подозреваемый злоумышленник

Правоохранителям пока не удалось установить личность нападавшего. Однако предполагаемый преступник попал в поле зрения камер наружного видеонаблюдения. Это мужчина ростом от 170 до 180 см, плотного телосложения. Был одет в темную куртку с капюшоном, темные брюки или джинсы. Лицо злоумышленника скрывала медицинская маска. В распоряжении следствия имеются улики, позволяющие изобличить конкретного человека.

Отметим, в декабре 2016 года другой восьмилетней школьнице удалось спастись от напавшего на неё мужчины. Случай произошел в подъезде дома на улице Новаторской в Калуге. Мужчина схватил девочку за одежду и зажал ей рот рукой. Лицо нападавшего также скрывала медицинская маска. В какой-то момент он перестал удерживать ребенка, что позволило школьнице убежать и спрятаться.

«Тогда злоумышленник не был пойман и сегодня следствие не исключает, что это один и тот же человек», — заявила Лилия Мошкова.

Напомним, в начале декабря 2015 года в Калуге также сообщалось о нападениях на детей. Предположения о появлении в городе маньяка не подтвердились, но педофила искали. Как уточнили тогда правоохранители, в производстве у следователя находится одно уголовное дело, связанное с совершением действий педофильной направленности в отношении несовершеннолетнего.