Морони, 7 июня, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Дипломатические отношения с Катаром разорвало десятое государство — Коморские острова, цитирует заявление МИД страны издание Сomores-Infо.

Pixabay.com Флаг Катара

Послу Катара на Коморах предписано покинуть страну. 5 июня дипотношения с Катаром разорвали Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия.

Затем к ним присоединились Мавритания, Йемен, Ливия, Маврикий и Мальдивская Республика.

Эти страны отозвали своих послов и выдали предписание катарским дипломатам покинуть страны в 48 часов. Также введены запреты на въезд граждан Катара и прекращено воздушное, морское и сухопутное сообщение.

Катар обвиняется в поддержке экстремистов, в том числе и террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кроме того, Доха, по их мнению, предпринимает попытки вмешиваться во внутренние дела других государств. Еще одна страна — Иордания — заявила о снижении уровня своего дипломатического представительства в Катаре.