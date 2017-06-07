Пекин, 7 июня, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провел рабочую встречу с губернатором штата Калифорния Джерри Брауном в Пекине. Накануне американский губернатор прибыл в столицу КНР для участия в международном форуме, посвященному защите окружающей среды.

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Китайский лидер отметил, что Калифорния, являясь самым густонаселенным и экономически продвинутом штатом США, должна внести наибольший вклад в развитие китайско-американских отношений по ряду ключевых направлений, в том числе защите окружающей среды пишет «Жэньминь жибао».

«Китай выступает за мирное, открытое и экологически чистое развитие страны. Защита экологии является ключевым приоритетом китайских властей, в связи с чем мы хотели бы расширить сотрудничество с США по линии защиты экологии», — отметил председатель КНР.

Со своей стороны, Браун подчеркнул, что Калифорния высоко ценит усилия Китая по улучшению глобальной экологической обстановки. Кроме того, американский политик выразил заинтересованность в участии в проекте «Нового шелкового пути» — экономической инициативы, предложенной руководством КНР в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал «большим разочарованием» решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату