Улан-Удэ, 7 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. На референдум группа предложила вынести следующий вопрос: «Считаете ли вы, что защита и охрана озера Байкал от негативных воздействий (в том числе трансграничных) должна быть приоритетом государственной политики Республики Бурятия?». 6 июня председатель собрания инициативной группы, эколог Наталья Тумуреева официально зарегистрировала в избирательной комиссии Бурятии ходатайство о проведении референдума в защиту Байкала.

Аркадий Зарубин Озеро Байкал

«Привлечение внимания к проблемам Байкала — важная задача. Однако не ясна постановка вопроса о приоритизации «государственной политики Республики Бурятия». Разве у Бурятии может быть своя государственная политика, отличная от федеральной?», — задается вопросом Артур Алибеков.

«Если не вдаваться в формулировку, то остается вопрос, что станет результатом референдума. Очевидно, люди выскажутся за то, что Байкал нужно сохранять, также единодушно, как сделали это на общественных слушаниях по проектам ГЭС в Монголии. Но что должно произойти после референдума в региональной политике Бурятии, не очень понятно. На федеральном уровне утвержден отдельный федеральный закон об озере Байкал. Принята соответствующая ФЦП, создана сеть ООПТ. Что должно сделать региональное правительство, и какие действия должны последовать после референдума, не ясно», — говорит эксперт.

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По словам Артура Алибекова, инициативы по привлечению внимания к экологическим вопросам, в том числе и к проблемам Байкала, «конечно, заслуживают поддержки». «Но как вопрос референдума может помочь в решении практических проблем и улучшении ситуации — это пока вопрос открытый и требующий проработки», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

Эколог, российский координатор Международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов отметил, что на республиканский референдум могут выноситься только вопросы, находящиеся в ведении Республики Бурятия или в совместном ведении республики и федерации: «Охрана и защита озера Байкал — вопрос как раз из этого ряда».

«Несмотря на большое внимание, которое власти Бурятии уделяют сохранению экосистемы Байкала, в стратегических документах Республики Бурятия нигде нет указания на то, что защита и охрана озера Байкал являются приоритетом. Если таковое упоминание будет, то к любому инвестиционному проекту на байкальской территории можно будет подходить с более жесткими экологическими требованиями, ссылаясь на утвержденную республиканскими законами приоритетность защиты и охраны озера Байкал», — сказал Колотов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя высказывание Артура Алибекова.

При этом российский координатор «Рек без границ» отмечает, что «в целом, безотносительно того, будет инициирован референдум или нет, задача-минимум уже выполнена».

«Жители Бурятии ярко продемонстрировали, что возможное строительство монгольских ГЭС влечет за собой большие политические риски. Теперь любой потенциальный инвестор, рассматривающий возможность вложения средств в проекты монгольских ГЭС в бассейне крупнейшего притока Байкала, должен будет учитывать, что в любой момент по другую сторону государственной границы может быть инициирован референдум, который нанесет большой репутационный ущерб инвестору и негативно скажется на его капитализации», — считает Александр Колотов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 5 июня, во Всемирный день окружающей среды, инициативная группа жителей Бурятии организовала собрание и выдвинула инициативу о проведении республиканского референдума в защиту Байкала. Уже на следующий день, 6 июня, председатель собрания инициативной группы Наталья Тумуреева официально зарегистрировала в республиканском избиркоме ходатайство о проведении референдума. Уточняется, что после проверки избиркомом окончательное решение о проведении референдума должен принять Народный хурал Бурятии.

По словам Тумуреевой, антропогенное воздействие на Байкал нарастает с каждым годом. И одна из потенциальных опасностей — это планируемое строительства монгольских ГЭС в бассейне крупнейшего притока Байкала — реки Селенги, обеспечивающей до половины ежегодного притока воды в Байкал.

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Напомним, общественные слушания по проектам строительства ГЭС Монголии состоялись весной 2017 года в Бурятии и Иркутской области. Экологи, общественные деятели и жители региона практически единогласно сошлись во мнении, что строительство монгольских ГЭС негативно повлияет на озеро Байкал, и без того испытывающее маловодный период.