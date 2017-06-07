Москва, 7 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. В Москве в районе Царицыно в июле состоится открытие Открытие Центра кинологической службы (ЦКС) УВД. в настоящее время ведется благоустройство территории, сообщили в департаменте строительства города.

Цитата из к/ф «Ко мне, Мухтар!» Реж. Семён Туманов. 1964. СССР Служебные собаки

Всего на территории ЦКС площадью 3366 кв. метров возводятся четыре здания и три отдельно стоящих блока вольеров для служебных собак.

На первом этаже трехэтажного административного здания разместятся дежурная часть, комната отдыха, столовая, помещение для хранения оружия и спецсредств, служебные кабинеты, санузлы.

На втором этаже предусмотрены комнаты для персонала, рабочие кабинеты, буфет, санузлы. Актовый зал, комната психологической разгрузки, рабочие кабинеты, кладовые будут расположены на третьем этаже.

Одноэтажное здание блока вспомогательных служб включает в себя нескольких отсеков: помещение для приготовления и разогрева пищи собакам, подсобное помещение, комната отдыха с душевой и санузлом и технические помещения.

На территории ЦКС также предусмотрены здание ветеринарной службы с карантинными вольерами для собак, три отдельно стоящих блока вольеров и КПП.

Для тренировки и дрессировки собак предполагается устройство спортивной площадки с резиновым покрытием, площадки для выгула здоровых и больных собак, а также площадки для развода и инструктажа.

Напомним, что еще один Центр кинологической службы с учебно-тренировочной полосой был построен и сдан в эксплуатацию в городке ОМОН в Строгино в 2016 году.