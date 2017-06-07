Шарья, Костромская область, 7 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Шиловская живет в муниципальном одноэтажном доме, владельцем второй половины которого является бывший мэр Шарьи Иван Царицын, сообщает портал k1news.ru. Дом признан аварийным, и женщину просят «покинуть помещение». Однако соседка бывшего мэра считает, что дом признали аварийным незаконно, а у Царицына на этот участок есть свои виды.

KreF Ветхий дом

Шиловская жалуется журналистам, что ее о наделении дома статусом аварийного не известили — соответственно, она упустила время, в течение которого это решение можно было опротестовать в суде. Дом числится аварийным с 2008 года, а жильцы об этом узнали лишь в 2011-м. Документы они увидели только в 2014—2015 годах, когда начали обивать пороги разных инстанций.

К результатам заказанной Шиловской экспертизы, которые подтвердили пристойное состояние дома, чиновники равнодушны. При этом недостатки дома в экспертизе, проведенной по заказу администрации, сильно преувеличены, а некоторые моменты вызывают опасения в заведомой лжи, считает женщина.

«В экспертизе, которую проводили со стороны администрации, есть несоответствия. Там упоминается треснувшая лента фундамента. У нас бревенчатый дом, и ленты никогда не было. Также описывается ржавая канализация. Какая канализация в доме с «дыркой»? После этого по суду были проведены еще две независимые экспертизы, обе показали 39% износа дома. Все это подтверждено документами!» — цитирует издание слова женщины.

Главное опасение женщины — в том, что Царицын специально включил дом в программу переселения, чтобы избавиться от соседей и найти земле более выгодное применение. В новую квартиру Шиловская переезжать не хочет: во-первых, у нее подсобное хозяйство, огород, кладовка и подвал, которых она лишится при переезде в многоэтажку. Во-вторых, построенные по программе переселения многоквартирные дома стали притчей во языцех — добровольно менять обжитые дома в хорошем состоянии на холодные квартиры не хочет никто.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае Шарьинский районный суд отстранил мэра Ивана Царицына от должности. Его подозревают в махинациях при предоставлении квартиры начальнику управления образования города.

В октябре 2016 года Царицын предоставил сотруднице администрации двухкомнатную благоустроенную квартиру по договору социального найма на семью из двух человек. Решение нарушило статью 9.1. Закона РФ от 04.07.1991 N 1541−1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». Квартира находилась в муниципальной собственности, а администрация заключила с сыном женщины договор о безвозмездной передаче в собственность этой же квартиры — то есть приватизации.

Требования действующего законодательства при этом соблюдены не были, и квартира выбыла из состава муниципального жилого фонда. Пострадали при этом граждане, состоящие на учете в очереди на жилье. Чиновницу выселяют через суд

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При этом ранее, в апреле 2017 года, губернатор области Сергей Ситников раскритиковал главу Шарьи за «снижение финансовых показателей». Округ «плелся в хвосте» по экономическому развитию, налоги были собраны не полностью, а собственные доходы города оказались в три раза меньше объема дотаций. Царицыну было дано три месяца на улучшение ситуации.

Причем с программой переселения из ветхого жилья у города Шарьи — давние, но сложные отношения. Напомним, пока одну женщину выселяют из вполне пригодного, по ее мнению, дома, другую власти попросту забыли в разваливающемся здании: с 2015 по 2017 год жители всех аварийных домов на улицах Олимпийской и Шаговой рабочего поселка ГАРЭМ-9 были переселены в новостройки, однако жительница дома на улице Шаговой, который в 2014 году был признан аварийным, осталась единственной, кто не попал в программу переселения. Пока ситуация не привлекла внимание СМИ и общественности, она жила в аварийном доме. Дом при этом отапливался благодаря котельной — за счет средств местного бюджета.

Кроме того, что женщине более двух лет пришлось провести в ветхом жилье, местному бюджету из-за того, что котельная отапливала всего один дом, был причинен имущественный вред. Сейчас Следственный комитет РФ расследует дело о халатности администрации.