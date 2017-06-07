«Реновация» в регионах: хорошие дома – расселить, ветхие – оставить жильцам
Шарья, Костромская область, 7 июня, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Шиловская живет в муниципальном одноэтажном доме, владельцем второй половины которого является бывший мэр Шарьи Иван Царицын, сообщает портал k1news.ru. Дом признан аварийным, и женщину просят «покинуть помещение». Однако соседка бывшего мэра считает, что дом признали аварийным незаконно, а у Царицына на этот участок есть свои виды.
Шиловская жалуется журналистам, что ее о наделении дома статусом аварийного не известили — соответственно, она упустила время, в течение которого это решение можно было опротестовать в суде. Дом числится аварийным с 2008 года, а жильцы об этом узнали лишь в 2011-м. Документы они увидели только в 2014—2015 годах, когда начали обивать пороги разных инстанций.
К результатам заказанной Шиловской экспертизы, которые подтвердили пристойное состояние дома, чиновники равнодушны. При этом недостатки дома в экспертизе, проведенной по заказу администрации, сильно преувеличены, а некоторые моменты вызывают опасения в заведомой лжи, считает женщина.
«В экспертизе, которую проводили со стороны администрации, есть несоответствия. Там упоминается треснувшая лента фундамента. У нас бревенчатый дом, и ленты никогда не было. Также описывается ржавая канализация. Какая канализация в доме с «дыркой»? После этого по суду были проведены еще две независимые экспертизы, обе показали 39% износа дома. Все это подтверждено документами!» — цитирует издание слова женщины.
Главное опасение женщины — в том, что Царицын специально включил дом в программу переселения, чтобы избавиться от соседей и найти земле более выгодное применение. В новую квартиру Шиловская переезжать не хочет: во-первых, у нее подсобное хозяйство, огород, кладовка и подвал, которых она лишится при переезде в многоэтажку. Во-вторых, построенные по программе переселения многоквартирные дома стали притчей во языцех — добровольно менять обжитые дома в хорошем состоянии на холодные квартиры не хочет никто.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае Шарьинский районный суд отстранил мэра Ивана Царицына от должности. Его подозревают в махинациях при предоставлении квартиры начальнику управления образования города.
В октябре 2016 года Царицын предоставил сотруднице администрации двухкомнатную благоустроенную квартиру по договору социального найма на семью из двух человек. Решение нарушило статью 9.1. Закона РФ
Требования действующего законодательства при этом соблюдены не были, и квартира выбыла из состава муниципального жилого фонда. Пострадали при этом граждане, состоящие на учете в очереди на жилье. Чиновницу выселяют через суд
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При этом ранее, в апреле 2017 года, губернатор области Сергей Ситников раскритиковал главу Шарьи за «снижение финансовых показателей». Округ «плелся в хвосте» по экономическому развитию, налоги были собраны не полностью, а собственные доходы города оказались в три раза меньше объема дотаций. Царицыну было дано три месяца на улучшение ситуации.
Причем с программой переселения из ветхого жилья у города Шарьи — давние, но сложные отношения. Напомним, пока одну женщину выселяют из вполне пригодного, по ее мнению, дома, другую власти попросту забыли в разваливающемся здании: с 2015 по 2017 год жители всех аварийных домов на улицах Олимпийской и Шаговой рабочего поселка ГАРЭМ-9 были переселены в новостройки, однако жительница дома на улице Шаговой, который в 2014 году был признан аварийным, осталась единственной, кто не попал в программу переселения. Пока ситуация не привлекла внимание СМИ и общественности, она жила в аварийном доме. Дом при этом отапливался благодаря котельной — за счет средств местного бюджета.
Кроме того, что женщине более двух лет пришлось провести в ветхом жилье, местному бюджету из-за того, что котельная отапливала всего один дом, был причинен имущественный вред. Сейчас Следственный комитет РФ расследует дело о халатности администрации.