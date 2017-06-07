Донецк, 7 июня, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Министерство угля и энергетики ДНР утвердило режим работы угледобывающих предприятий республики, входящих в сферу управления ведомства, на июнь 2017 года. В частности, документ предусматривает рост плана добычи угля на 20 тыс тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Совмина ДНР.

Decumanus Вагоны с углем

«Предприятия отрасли в первом месяце лета должны поднять на-гора не менее 528,0 тыс. тонн угля со средней зольностью 39,8%. Намечена работа и на перспективное развитие шахт — проходческим коллективам поставлена задача в прохождении вскрывающих и подготавливающих горных выработок 2 246 метров, а в общей сложности — 2 694 метра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие телеграммы с утвержденными параметрами по каждому угледобывающему предприятию направлены их руководителям.

Ранее, 31 мая 2016 года Министерство угля и энергетики ДНР поставило задачу государственным шахтам республики за июнь добыть 505,7 тысяч тонн угля.

«Госпредприятия отрасли в июне должны поднять на-гора 505,7 тысяч тонн угля со средней зольностью 38,6 процентов», — говорилось в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля 2017 года и.о. министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Павел Мальгин заявил, что к концу мая 2017 года ЛНР завершит переориентацию угольной отрасли региона на рынок Российской Федерации. «До конца мая мы предполагаем полную переориентацию угольной промышленности», — заверил Мальгин.

При этом 15 марта 2017 года глава ДНР Александр Захарченко заявил об отправке в Российскую Федерацию пробной партии угля, добытого в ДНР.

«Сегодня первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия… Да, это нелегкий процесс, он займет до трех месяцев. Да, есть проблемы и со сбытом, и с определенными видами документации, но штаб работает практически круглосуточно … Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее. Она уходила в Россию», — заявил Захарченко.

Напомним, в январе 2017 года Государственная служба статистики в отчете по промпроизводству в Украине проинформировала, что за 12 месяцев 2016 года на Украине было добыто 29,5 млн тонн угля, что на 4,7% больше соответствующего периода 2015 г.