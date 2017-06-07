Луганск, 7 июня, 2017, 15:24 — ИА Регнум.

МЧС ЛНР при поддержке Народной милиции начало эвакуацию детей из района обстреливаемого киевскими силовиками Кировска.

Mil.gov.ua Обстрел

ЛуганскИнформЦентр 7 июня сообщает о срочном заявлении официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко.

«На данный момент при поддержке администрации Кировска силами МЧС ЛНР при поддержке Народной милиции начали подготовку к эвакуации детей из населенных пунктов Голубовское, Березовское и Донецкий, расположенных в непосредственной близости к зоне активных боевых действий», — сказал он.

Утром киевские силовики начали обстрел Кировска, в ходе которого применили 122-мм гаубицы Д-30. В результате в городе зафиксированы разрушения зданий.

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Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей».