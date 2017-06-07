Мадрид, 7 июня, 2017, 14:54 — ИА Регнум. В общей сложности 59 человек были сняты 6 июня с двух небольших лодок у берегов Малаги Службой береговой охраны Испании, сообщает El Periódico.

(сс) Irish Defence Forces Беженцы

Испанские спасательные службы обнаружили в 68 км от порта лодку, на борту которой находилось 28 человек, включая детей.

Однако в ходе спасательной операции в 105 км от берега с воздуха была обнаружена и другая лодка с 31 иммигрантами на борту.

После обнаружения все люди были перемещены на ближайшие суда и благополучно доставлены в порт Малаги. О дальнейших планах по их размещению или депортации не сообщается.

Однако известно, что морские спасательные службы Испании начали поиск лодки с мигрантами на 15.50 по местному времени (в 16.50 по Москве) сразу после получения уведомления от сотрудничающих спецслужб Марокко о выходе в море небольшой надувной лодки с нелегальными иммигрантами на борту из марокканского порта Аль-Хосеймы.

Напомним, расстояние между испанской Малагой и марокканским портом Аль-Хосейма составляет приблизительно 164 км. На 1 января 2017 года в Испании находится свыше 4,5 миллионов мигрантов из разных стран, почти 750 тысяч из них — выходцы из Марокко.