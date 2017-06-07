Москва, 7 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осадил журналистку телеканала CNN, которая задала ему вопрос об обвинении России в хакерских атаках на сайт катарского агентства, а затем перебила его.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Журналистка задала свой вопрос после того, как несколькими минутами ранее Песков на него уже отвечал. Несмотря на это, пресс-секретарь президента вновь озвучил позицию Кремля.

Поняв, что нового Песков не скажет, журналистка перебила его и попросила высказать мнение о контроле над интернетом.

«Джил, это мой конференц-колл, а не ваш», — сказал Песков и пояснил ей свое видение ситуации с интернетом.

По поводу обвинений CNN Песков пояснил, что журналисты телеканала «раз за разом публикуют ссылки на неназванные источники в неназванных подразделениях какой-то разведки, абсолютно не привязанные к реальности, к земле потоки информации».

«Это очередная ложь, которая публикуется» — сказал Песков, комментируя сообщение телеканала о наличии «русского следа» в кибератаке на агентство новостей в Катаре.