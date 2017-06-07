Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Местные жители всегда ждут путину с нетерпением — рыбообрабатывающая отрасль одна из основных в крае. В одном только Усть-Камчатске на рыбзаводе трудятся более тысячи человек. Для некоторых — это единственный источник дохода, пишет ОТР.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

По словам рыбаков, этот сезон обещает быть удачным — хорошая погода позволила установить сети заранее и добыча лосося началась уже через несколько часов после старта путины. Нередки случаи, когда люди специально приезжают в регион во время путины на заработки.

Евгений Брытков, рыбообработчик:

«Приехал я в эту отрасль первый раз. Работаю здесь на первом этапе, рублю головы. Первоначально как бы пока легко, дальше, наверное, будет сложнее, но для этого я и приехал, чтобы работать и зарабатывать».

Владимир Галицын, Министр рыбного хозяйства Камчатского края:

«Предстоит поймать почти 80 тысяч тонн горбуши. Первыми у нас начинают рыбачить рыбаки Усть-Камчатского района — там предстоит выловить почти 800 тонн чавычи, и порядка 14 тысяч тонн нерки, не считая остальных видов тихоокеанских лососей».

Прогнозы по добыче этого года — около двухсот тысяч тонн тихоокеанских лососей. В прошлом году этот показатель составил 230 тысяч тонн. Часть обработанной рыбы обычно в свежем виде доставляют в Петропавловск-Камчатский и соседние города. Остальной товар замораживают и отправляют на продажу и переработку в другие регионы страны.