Киев, 7 июня, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Жизнь украинцев стала бы легче при исчезновении членов правительства, депутатов Верховной рады и администрации президента. Об этом в эфире канала NewOne заявила народный депутат Надежда Савченко.

Зверства УПА

Она пояснила, что власти Украины не сделали ничего, чтобы улучшить жизнь народа, и не собираются делать.

«450 (депутатов) в Раде, почти столько же в кабмине и на Банковой. Если уничтожить до тысячи человек, а это меньше, чем Украина потеряла на войне, Украине станет жить намного легче», — предложила Савченко.

Напомним, критические высказывания в адрес руководства Украины звучали из уст депутата Савченко неоднократно. В частности она негативно отзывалась о главе государства Петре Порошенко и бывшем главе правительства Юлии Тимошенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня, говоря о внешней политике Украины, Савченко привела в пример президента РФ Владимира Путина, который пользуется широкой поддержкой в своей стране и уважаем во всем мире. Украинских политиков Савченко сравнила с нищими, пояснив, что именно так их воспринимают в Европе.

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