Вашингтон, 7 июня, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В сети появился список актеров, которые снимутся в новом фильме режиссера Стивена Спилберга, его 6 мая опубликовал The Hollywood Reporter.

Variety.com Актерский состав нового кинофильма Спилберга The Papers

Ранее СМИ уже сообщали, что в новой картине режиссера главные роли сыграют Том Хэнкс и Мерил Стрип, сейчас же стало известно, что на съемочной площадке к ним присоединятся: Сара Полсон, Боб Оденкерк, Мэттью Рис, Брэдли Уитфорд, Кэрри Кун, Джесси Племонс, Дэвид Кросс, Элисон Бри, Брюс Гринвуд, Трейси Лайттс, Майкл Штулбарг и Зак Вудс.

Первоначально фильм планировали назвать The Post, теперь он сменил название на The Papers. В основу картины легли события, связанные со скандальной публикацией Washington Post исследования роли США в войне во Вьетнаме.

В публикации был раскрыт ряд правительственных секретов, которые скрывались на протяжении четырех десятилетий. Том Хэнкс сыграет в фильме редактора Washington Post Бена Брэдли, а Мерил Стрип — издательницу Катарину Грэхэм.

Они вынуждены были принять смелое решение поддержать издание The New York Times и начать бороться с попыткой администрации Никсона ограничить Первую поправку к Конституции США.

Напомним, сценарий к фильму написала Лиз Ханна, он вошел в число лучших неспродюсированных сценариев 2016 года, производством фильма занимаются Компании Fox и Amblin Entertainment.