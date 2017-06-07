Москва, 7 июня, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что выхода фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» в Кремле ждут с нетерпением.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Нам интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал», — сказал Песков, подчеркнув, что режиссер — человек талантливый, но непредсказуемый в плане творческих проявлений.

«Поэтому нам самим интересно», — сказал представитель Кремля, пояснив, что сам Путин итоговый вариант документальной ленты еще не видел.

Фильм Стоуна «Интервью с Путиным» был снят за два года, в него вошли 12 интервью с российским президентом. По мнению журналистов Variety, Путин предстает в ней «как пугающе компетентный лидер, обладающий широким спектром навыков».

Документальный фильм Оливера Стоуна о президенте РФ Владимире Путине выйдет в эфир на кабельном телеканале Showtime 12−15 июня.

30 апреля кинорежиссер Оливер Стоун рассказал о своем новом фильме про президента РФ Владимира Путина, который вскоре выйдет в американский прокат. По его словам, речь идет не о документальном фильме, а скорее об очень развернутом интервью.