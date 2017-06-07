Москва, 7 июня, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В ходе проверки исполнения федерального бюджета за 2016 года в Росрыболовстве и его подведомственных учреждениях были выявлены различные нарушения и недостатки, в том числе финансовые нарушения на общую сумму 97,4 млн рублей. Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

(сс) delo Улов

Проверка показала, что при формировании Сводной бухгалтерской отчетности за 2016 год Росрыболовством не была проведена должным образом проверка бухгалтерской отчетности, представленной подведомственными бюджетными учреждениями. В связи с этим агентством были приведены недостоверные сведения о результатах деятельности учреждений по исполнению государственного задания в 2016 г.

Финансирование мероприятий по информатизации на сумму 95,4 млн рублей осуществлено Росрыболовстовм при отсутствии утвержденного плана информатизации на 2016 год.

Кроме того, Росрыболовством не в полном объеме и не должным образом были исполнены функции и полномочия учредителя подведомственных бюджетных учреждений в части формирования государственного задания, а также контроля за его исполнением.

По результатам проверки также отмечена низкая степень реализации мероприятий ФАИП. Из двух объектов ФАИП, предусмотренных к вводу в эксплуатацию в 2016 г., введен один. В результате объем незавершенного строительства по Росрыболовству за 2016 г. увеличился на 23,8% (с 1,3 до 1,6 млрд рублей).

В ходе проверки также установлены многочисленные нарушения законодательства о закупках. Также выявлены и другие нарушения.

По итогам проверки Счетная палата РФ направила представления в Росрыболовство, информационное письмо — в ФАС, обращение — в Генеральную прокуратуру РФ. Заключение будет направлено в палаты Федерального Собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росрыболовства, в России за январь-апрель 2017 года объем производства рыбной продукции вырос на 9,9% и приблизился к 2 млн тонн (1 млн 921,2 тыс. тонн). в 2016 году в России вылов рыбы и других водных биоресурсов выросли почти на 6% и достиг почти 5 млн тонн.