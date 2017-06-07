Москва, 7 июня, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации воспринимают как экспертную точку зрения мнение главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, ранее выступившего за сокращение количества чиновников в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва».

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Он (Кудрин) эксперт, он очень авторитетный эксперт, — говорит представитель Кремля. — И как к точке зрения весьма авторитетного эксперта мы к этому относимся».

7 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что Центр стратегических разработок (ЦСР) бывшего главы Минфина РФ Алексея Кудрина предложил в рамках реформы госуправления в 2018—2024 гг. сократить государственный аппарат и расходы на него на 30%.

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