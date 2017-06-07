Школы ДНР полностью перешли на русский язык обучения
Донецк, 7 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум.
Образовательные учреждения ДНР полностью завершили процесс перехода с украинского на русский язык обучения. Об этом сообщил глава республики Александр Захарченко.
«За три учебных года в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики поэтапно прошел переход на русский язык обучения», — сказал Александр Захарченко.
По его словам, процесс начался в 2014 году. Тогда на русском обучалось 50% учащихся, в 2015 — 88%. В настоящее же время эта цифра достигла ста процентов.
Стоит напомнить, что перевод школ на русский язык обучения проводился добровольно. В своем подавляющем большинстве родители и учащиеся высказывали желание, чтобы в школах был языком обучения их родной русский язык. При этом учителя украинского языка получили возможность перепрофилироваться за счет государства.
Для 120 учителей украинского языка и литературы общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики началась вторая сессия профессиональной переподготовки по направлению «Языкознание и литературоведение. Филология (русский язык и литература)», которая продлится до 18 июня. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Министерства образования и науки ДНР».
На Украине сейчас происходит обратный процесс — все школы переводят на украинский язык обучения. Так, уже объявлено, что в скором времени все учебные заведения русского Мариуполя перейдут на украинский язык.
Напомним, что по данным последней переписи населения бывшей Донецкой области в 2001 году, родным русский язык считали около 75% жителей.
После перевода школ на украинский язык обучения в ДНР останутся украинские классы в школах, которые будут сформированы по желанию. Однако обучаться на государственном языке Украины желающих в ДНР становится все меньше, сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.