Донецк, 7 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум.

Образовательные учреждения ДНР полностью завершили процесс перехода с украинского на русский язык обучения. Об этом сообщил глава республики Александр Захарченко.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«За три учебных года в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики поэтапно прошел переход на русский язык обучения», — сказал Александр Захарченко.

По его словам, процесс начался в 2014 году. Тогда на русском обучалось 50% учащихся, в 2015 — 88%. В настоящее же время эта цифра достигла ста процентов.

Стоит напомнить, что перевод школ на русский язык обучения проводился добровольно. В своем подавляющем большинстве родители и учащиеся высказывали желание, чтобы в школах был языком обучения их родной русский язык. При этом учителя украинского языка получили возможность перепрофилироваться за счет государства.

Для 120 учителей украинского языка и литературы общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики началась вторая сессия профессиональной переподготовки по направлению «Языкознание и литературоведение. Филология (русский язык и литература)», которая продлится до 18 июня. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Министерства образования и науки ДНР».

На Украине сейчас происходит обратный процесс — все школы переводят на украинский язык обучения. Так, уже объявлено, что в скором времени все учебные заведения русского Мариуполя перейдут на украинский язык.

Напомним, что по данным последней переписи населения бывшей Донецкой области в 2001 году, родным русский язык считали около 75% жителей.

После перевода школ на украинский язык обучения в ДНР останутся украинские классы в школах, которые будут сформированы по желанию. Однако обучаться на государственном языке Украины желающих в ДНР становится все меньше, сообщили в Министерстве образования и науки ДНР.