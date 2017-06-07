Москва, 7 июня, 2017, 14:11 — ИА Регнум. Наиболее активно во внутренние дела России вмешиваются иностранные неправительственные организации, связанные Госдепартаментом США. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 7 июня в Совете Федерации во время парламентских слушаний на тему «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика».

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«Проанализировав результаты проведенных проверок НКО, в целом мы увидели, что наиболее активно во внутренние дела вмешиваются иностранные неправительственные организации фактически подконтрольные Госдепартаменту США и другим зарубежным структурам», — заявил Чайка.

В пример генпрокурор привёл иностранную неправительственную организацию «Открытая Россия», Институт современной России и общественно-сетевое движение «Открытая Россия», которые, по его словам, в том числе содержались на деньги российского бизнесмена Михаила Ходорковского.

«Через подставных лиц финансировали деятельность избирательных штабов и избирательные кампании представителей российских оппозиционных структур, участвовали в несогласованных общественно-политических мероприятиях», — указал генпрокурор.

По его словам, на эти цели одна только «Открытая Россия» в 2016 году направила свыше 1 млн долларов.

Чайка отметил, что после вступления в силу закона об «иностранных агентах» прокуратурой было установлено, что многие из организаций категорически отказывались регистрироваться в качестве иностранного агента, действовали бесконтрольно и непрозрачно, оказывая влияние на выработку и принятие решений органами власти в интересах своих иностранных спонсоров.

«Причём в ряде случае вопреки нормам международного права финансирование им поступало напрямую от правительств и дипломатических представительств США, Великобритании и структур Евросоюза», — подчеркнул Чайка.