Москва, 7 июня, 2017, 14:11 — ИА Регнум. По его словам, CNN в очередной раз сделал шаг, который ещё больше подрывает его репутацию «независимого, объективного средства массовой информации, в качестве какового он создавался Тедом Тёрнером».

Jack Piranha, Jymlii Manzo Центральный офис «средств массовой дезинформации» в Атланте, штат Джорджия

«Я думаю, что CNN, как и некоторые другие средства массовой информации, не вполне достоин носить это звание и является скорее средством массовой дезинформации», — цитирует Лаврова RT.

Министр отметил, что такими действиями телеканал CNN «подрывает собственную репутацию»: журналисты этого СМИ только и ждут истории «с душком или скандала» для того, чтобы сразу же без каких-либо доказательств приписать этот эпизод российской стороне, российским хакерам или кому-нибудь еще, связанным с Россией.

Ранее в Кремле назвали сообщения о «русском следе» во взломе серверов новостного агентства в Катаре «очередным фейком».Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что именно русских хакеров подозревают в размещении текста речи эмира Катара на сайте новостного портала.

Речь идет о выступлении эмира Катара Тамима Бен Хамада Аль Тани в поддержку Ирана и палестинского движения ХАМАС, размещенном на сайте государственного информационного агентства страны.

Позже высказывания были удалены, а МИД Катара заявил о взломе страницы хакерами. Этот инцидент привел к разрыву дипотношений с Катаром со стороны Бахрейна, Египта, Ливии и ОАЭ.

Отметим, что президент США Дональд Трамп уже оценил изоляцию Катара как свой успех. В своем Twitter он написал, что «его визит в Абу-Даби уже окупается», а «бойкот Катару станет началом конца ужасного терроризма».