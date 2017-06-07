Чебоксары, 7 июня, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Заседание Совета архитекторов России состоится в 40-й раз. Последние пять лет он проводится в регионах страны, ранее местом его проведения была в основном Москва и Подмосковье. В этом году в Чебоксары приедут более 100 гостей из 47 регионов страны. Главный вопрос пленарного заседания совета: «Как создать по-настоящему комфортный город?». В мэрии Чебоксар отмечают, что мероприятие пройдет под девизом «Комфортный город: миф или реальность».

Cap.ru Выездные мероприятия

Лучшие архитекторы России будут обсуждать вопросы создания комфортного города. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы и будут работать дискуссионные площадки, на которых рассмотрят актуальные вопросыв в области архитектуры и градостроительства. Также будут представлены успешные региональные практики по формированию комфортной городской среды.

В центре обсуждения также будет архитектурное развитие Чебоксар. Запланированы и выездные мероприятия — в частности, в микрорайоны «Новый город», «Волжский-3» и «Радужный». Активные чебоксарцы сами могут принять участие в некоторых мероприятиях и рассказать о своих идеях главным архитекторам страны и их итальянским коллегам.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков напоминает, что Чувашия — пилотный регион по реализации российского проекта «Формирование комфортной городской среды», и «нельзя упустить возможность получить оценки наших идей от архитекторов других регионов». По его словам, впереди много новых проектов, этот опыт должен принести горожанам максимальную пользу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чебоксары вернули себе статус одного из самых благоустроенных городов страны. По итогам 2012 года столица Чувашии завоевала второе место во всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России». За призовое место столица Чувашии получит диплом правительства страны и денежную премию.

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