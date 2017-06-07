Ярославская область, 7 июня, 2017, 14:04 — ИА Регнум. В Ярославской области запущен проект «Мобильная медицина». Комплексы мобильной медицины начали работу по всему региону области 22 мая. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru «Мобильная медицина» в Ярославской области

Передвижные комплексы включают в себя лабораторию для анализов, кабинеты флюорографии, маммографических исследований, ЭКГ, УЗИ. Бригады врачей высшей квалификации из Федерального медико-биологического агентства посетят каждый муниципальный район, 24 населенных пункта.

Сводный медицинский отряд ФМБА России работает в регионе впервые. Мобильные медицинские комплексы базируются на девяти автомобилях повышенной проходимости. Также они могут работать автономно, без подключения к электроэнергии. В сводном отряде 12 специалистов, среди которых педиатры, кардиолог, невролог, нефролог и аллерголог-иммунолог, эндокринолог и другие. По субботам в составе мобильного комплекса работает педиатрическая бригада. Главная задача таких мобильных больниц — оказать людям помощь в тех местах, где нет подходящих специалистов или к ним трудно попасть на прием.

«Сегодня мы приехали в поселок Тихменево в Рыбинском районе. Там есть прекрасно оборудованная клиника, но не хватает узких специалистов. Когда мы собирались в Ярославскую область, то не взяли терапевта. Местные власти сказали, что с этими врачами у них проблем нет. Но люди обращаются часто с целью проверить диагноз или разобраться с какими-то проблемами общего плана. Пришлось вызвать терапевта в наш отряд», — сказал корреспонденту ИА REGNUM главврач сводного медицинского отряда Константин Агапов.

Жители ярославских сел и деревень, а также врачи на местах высоко оценили проект «Мобильная медицина». Обследование прошли уже более 4200 человек.

«Специалистов в районных больницах не хватает, и приезд врачей узкой специализации — большая помощь для родителей. Везти ребенка в областной центр непросто. Проект «Мобильная медицина» дает отличную возможность пройти все необходимые обследования за один раз и сдать анализы прямо на месте. И многие сегодня воспользовались этой возможностью», — сказала и.о. главного врача Любимской центральной районной больницы Лидия Ракова.

Проект «Мобильная медицина» был запущен по инициативе врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова.

«Мобильная медицина — одна из мер, призванных увеличить продолжительность жизни ярославцев. В 2016 году удалось добиться снижения смертности практически по всем основным классам причин. Мы создаем в регионе единую профилактическую среду. В ближайшие два года будет введена система скринингов по сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и сахарному диабету. Кроме того, мы будем стимулировать работодателей, чтобы их сотрудники регулярно проходили диспансеризацию и вакцинации», — сказал, выступая перед депутатами Ярославской областной думы 6 июня, Дмитрий Миронов.

В Ярославской области проект «Мобильная медицина» будет работать до 14 июня.