Москва, 7 июня, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco резко повышает цены на черное золото. Повышение цен будет для всех рынков, начиная с июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Задоя Глеб.

ИА REGNUM Рубль

«Интерес к российским облигациям продолжает снижаться. В ближайшее время Министерство Финансов планирует разместить на бирже облигации с погашением на 2024 и 2033 годах всего лишь на 35 млрд. Такое радикальное снижение объемов размещения связано с отсутствием интереса среди зарубежных инвесторов к последним аукционам. Похоже, что история с carry trade все ближе и ближе к своей развязке», — сказал Задоя.

«Главка Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в интервью для Bloomberg заявил о том, что «Россия катастрофически теряет время». К сожалению, понимание о необходимости проведения структурных изменений у власти формируется медленно», — отметил эксперт.

«Что же касается ситуации на международных рынках, то участники рынка ждут 8 июня, когда будет принято решение о процентной ставке в Европе, а также пройдут досрочные парламентские выборы в Великобритании. Это самые ожидаемые события текущей недели, которые найдут свое отражение на международных площадках», — считает Задоя.

Рубль, по его мнению, в ожидании этих событий «держится стойко в диапазоне от 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты. Нефть также не спешит делать каких-то резких рывков вверх или вниз. Скорее всего, до конца текущей недели примерно такая картина и будет сохраняться», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, на 8 июня Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро. Так, стоимость доллара снизилась на 8,69 копейки и составила 6,5878 рубля. Евро подешевел на 6,38 копейки, его стоимость составляет 63,7179 рубля.

Читайте также: «Рубль дремлет»