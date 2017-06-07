Луганск, 7 июня, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Из-за небоевых ранений от взрывного устройства 4 июня погиб солдат ВСУ, заявил 7 июня официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает Луганский информационный центр.

Растяжка. Мина

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По его словам, инцидент произошел около города Счастье. Военнослужащий 14-й бригады ВСУ из-за неосторожного обращения с боеприпасами во время установки минно-взрывного заграждения получил смертельные ранения.

Помимо этого, подобное происшествие случилось 5 июня в населенном пункте Катериновка. Солдат третьего батальона 24-й бригады ВСУ пытался разобрать ручную гранату, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате граната разорвалась в руках военнослужащего, что послужило причиной его смерти.

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Напомним, случаи небоевых потерь в украинской армии происходят регулярно. Причинами являются несоблюдение техники безопасности при обращении с оружием и боеприпасами, употребление солдатами алкогольных напитков во время службы, низкая дисциплина в подразделениях, а также халатность офицеров ВСУ.